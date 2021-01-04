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Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Beşiktaş galibiyeti sonrası N'Koudou'dan sürpriz paylaşım! Peaky Blinders...

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Beşiktaş galibiyeti sonrası N'Koudou'dan sürpriz paylaşım! Peaky Blinders...
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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta attığı penaltı golüyle galibiyetin kapısını açan Kevin N'Koudou'dan maç sonrası sürpriz bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yenerek Süper Lig'in lideri olduğu maçtan sonra Georges Kevin N'Koudou, Instagram hesabından ünlü dizi Peaky Blinders'tan Beşiktaş'a uyarlanan bir görseli paylaştı.

N'Koudou'nun bu paylaşımı, Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük beğeni topladı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın da geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir paylaşım yapmıştı.

Beşiktaş galibiyeti sonrası NKoudoudan sürpriz paylaşım Peaky Blinders...

Beşiktaş galibiyeti sonrası NKoudoudan sürpriz paylaşım Peaky Blinders...

Beşiktaş galibiyeti sonrası NKoudoudan sürpriz paylaşım Peaky Blinders...

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