Beşiktaş galibiyeti sonrası N'Koudou'dan sürpriz paylaşım! Peaky Blinders...
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta attığı penaltı golüyle galibiyetin kapısını açan Kevin N'Koudou'dan maç sonrası sürpriz bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yenerek Süper Lig'in lideri olduğu maçtan sonra Georges Kevin N'Koudou, Instagram hesabından ünlü dizi Peaky Blinders'tan Beşiktaş'a uyarlanan bir görseli paylaştı.
N'Koudou'nun bu paylaşımı, Siyah-beyazlı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın da geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir paylaşım yapmıştı.
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