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Beşiktaş galibiyeti sonrası Hatayspor'da Volkan Demirel kendinden geçti! Valerien Ismael'e tepki...

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Beşiktaş#Hatayspor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 22:38

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından gol ve alibiyet sevinciyle ilgili konuşan Demirel, mücadelenin sonlarında Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki göstermesi ile ilgili de konuştu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 90. dakikada gelen golle 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel'in sevinci sosyal medyada çok konuşuldu.

Müsabakada henüz 31. saniyede Weghorst'un golüyle geriye düşen Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken büyük sevinç yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Hataysporlu oyuncular saha içinde zafer turu atarken Volkan Demirel ise mutluluğunu taraftarlara koşarak yaşadı. Önce sevinçten havalara zıplayan Volkan Demirel, ardından da taraftarlara doğru koştu.

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"ŞU AN SEVİNÇTEN KAFAM BİR DÜNYA"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Kazanacağımızı biliyorduk. Şu an sevinçten kafam bir dünya." dedi.

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Atakaş Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak büyük başarıya imza attı.

VALERIEN ISMAEL'E TEPKİ

Volkan Demirel, maç sonunda iki takım kulübeleri arasında yaşanan gerginlik hakkında da konuştu ve Valerien Ismael'e tepki gösterdi.

"Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi. Ona tepki gösterdim."

"BEŞİKTAŞ'IN İLK 60 DAKİKADAN SONRA DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORDUK"

Basın toplantısında istedikleri, planladıkları, analize göre hareket ettikleri bir maç olduğunu belirten Volkan Demirel, “Kazanmamız gereken maçı kazandık. Maça çıkmadan önce iki şekilde planlamıştık. İlk 60 dakika son 30 dakika diye. Ama yediğimiz çok erken bir gol biraz olsun bizi etkiledi ama takımım çok iyi reaksiyon gösterdi. İlk yarıda biraz gol erken gelmesinden dolayı tedirginlik vardı. Ama ikinci yarı devrede neler yapabileceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Neticesinde de takım çıkarak çok güzel iki tane golle, organize iki tane golle maçı kazanmasını bildi. O yüzden ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz, planladığımız, analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu. Çünkü Beşiktaş'ın ilk 60 dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. Son beş maçlık periyotta bunu gösterdiler. Planımızı da buna göre yaptık ve plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı” şeklinde konuştu.

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#Volkan Demirel#Beşiktaş#Hatayspor

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