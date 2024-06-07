Beşiktaş, Galatasaray'ın eski kalecisini danışmanlık görevine getirdi

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Beşiktaş, Bradley Friedel'ı yönetim kurulu danışmanlığına getirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Güney Amerika, MLS ve Premier Lig bağlantıları olan Briedel'ın futbolcu transferlerine yönelik scout sistemi kurması bekleniyor.

ABD'li futbol adamının ayrıca ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği belirtildi. 1995-96 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan ABD'li Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymiş ve 2015'te kariyerini noktalamıştı.