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Beşiktaş, Galatasaray'ı yıkan Lerager'in peşine düştü

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#Beşiktaş#Galatasaray#Transfer Haberleri
Beşiktaş, Galatasarayı yıkan Leragerin peşine düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

Siyah beyazlılar, geçen sezon Kopenhag’ın G.Saray ile oynadığı 2-2’lik ilk maçta asist, ikincisinde de 1-0 galip getiren golü atan Lerager’i alabilmek için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor.

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Danimarka basını, Beşiktaş’ın Kopenhag takımında forma giyen Lukas Lerager’e talip olduğunu iddia etti.

Bold’da yer alan habere göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlayan siyah beyazlı yönetim, transferi gerçekleştirebilmek için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Lerager, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’ın Galatasaray karşısında elde ettiği başarılı sonuçlarda başrol oynamıştı.

İstanbul’da 2-2 biten ilk maçta 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, grubun kaderini belirleyen ikinci karşılaşmada takımını 1-0 galip getiren golü atmıştı.

BELÇiKA, FRANSA VE iTALYA LiGLERiNDE DE FORMA GiYDi 

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Lerager, bu sezon Danimarka Ligi ve Konferans Ligi’nde 6 maçta forma giyerken, 2 asist üretti.

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Danimarka’da Viborg’un altyapısından yetişen Lerager, Belçika’da Zulte Waregem, Fransa’da Bordeaux ve İtalya’da Genoa takımlarının formasını giydikten sonra 2021’de Kopenhag’a geldi.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Transfer Haberleri

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