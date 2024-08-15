Beşiktaş, Galatasaray'ı yıkan Lerager'in peşine düştü

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Danimarka basını, Beşiktaş’ın Kopenhag takımında forma giyen Lukas Lerager’e talip olduğunu iddia etti.

Bold’da yer alan habere göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlayan siyah beyazlı yönetim, transferi gerçekleştirebilmek için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Lerager, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’ın Galatasaray karşısında elde ettiği başarılı sonuçlarda başrol oynamıştı.

İstanbul’da 2-2 biten ilk maçta 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, grubun kaderini belirleyen ikinci karşılaşmada takımını 1-0 galip getiren golü atmıştı.

BELÇiKA, FRANSA VE iTALYA LiGLERiNDE DE FORMA GiYDi

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Lerager, bu sezon Danimarka Ligi ve Konferans Ligi’nde 6 maçta forma giyerken, 2 asist üretti.

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Danimarka’da Viborg’un altyapısından yetişen Lerager, Belçika’da Zulte Waregem, Fransa’da Bordeaux ve İtalya’da Genoa takımlarının formasını giydikten sonra 2021’de Kopenhag’a geldi.