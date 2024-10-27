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Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:25

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray’la karşılaşacak.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray

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