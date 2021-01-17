Beşiktaş – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sporseverlerin hafta başından bu yana merakla beklediği Beşiktaş – Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş – Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray muhtemel 11'ler..

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Souza, Oğuzhan(Mensah), Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan(Feghouli), Emre Kılınç, Arda, Diagne

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 348. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın iç sahada 6 maçlık galibiyet serisi

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı. Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş evindeki son 4 maçta gol yemedi

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istatistikleri

Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.