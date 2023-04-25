Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Galatasaray maç biletleri çıktı mı?

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Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. 3 puana ihtiyacı olan iki takımın da galibiyete odaklanacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin, 26 Nisan Çarşamba günü itibaren satışa çıkması bekleniyor.