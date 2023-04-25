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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Galatasaray maç biletleri çıktı mı?

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak Beşiktaş Galatasaray maç biletleri çıktı mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 13:57

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 62 puanla Süper Lig'in 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş, 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile karşılaşacak. 3 puan alabilmesi halinde puanını 65'e yükseltecek olan Beşiktaş, liderlik için şansını yeniden arttırmış olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

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Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. 3 puana ihtiyacı olan iki takımın da galibiyete odaklanacağı karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin, 26 Nisan Çarşamba günü itibaren satışa çıkması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi

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