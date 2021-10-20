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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? İşte heyecanla beklenen derbi maçın tarihi

#Beşiktaş-Galatasaray Maçı#Süper Lig
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman İşte heyecanla beklenen derbi maçın tarihi

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlanırken, Trabzonspor liderliğe yükseldi. 10. hafta için araştırmalar başlarken, en kritik maç ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında olacak. Futbolseverler şimdiden maç tarihini sorgulamaya başladı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman?

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar ise iki takım taraftarlarınca merak ediliyor. İşte, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

Beşiktaş-Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Vodafone Parkt'taki müsabaka 20:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

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13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

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#Beşiktaş-Galatasaray Maçı#Süper Lig

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