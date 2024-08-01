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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdürdü

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#Beşiktaş#GALATASARAY#Süper Kupa
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:33

Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sakaryaspor’la oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, pas ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Öte yandan siyah-beyazlılar, idman öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın saat 14.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek Turkcell Süper Kupa finali medya toplantısına katılacak.

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#Beşiktaş#GALATASARAY#Süper Kupa

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