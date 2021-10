Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Cumhuriyet Bayramı mesajları

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." denildi.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan mesajda ise 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumda "Türkiye Devletinin Yönetim Biçimi Cumhuriyettir" maddesinin oy birliği ile kabul edildiği hatırlatılarak, "Bu vesile ile bugün 98. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gurur ile kutluyoruz. Canları pahasına savaşarak Kurtuluş Savaşımızı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. doğum gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde "fikri hür, vicdanı hür" nesiller, "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonlarının farkında, emanetin sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:



"Balkan Harbi'nde, Çanakkale Cephesi'nde ve nihayet Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak az zamanda çok ve büyük işler başarmış atalarımızın izinde tarihimizden dersler alarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Siz değerli Beşiktaşlıların ilimle, fenle, sporcu ruhuyla kendini geliştirerek atalarımızın kanlarıyla sulanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına sahip çıktığınızı biliyorum. Ülkemizin geleceğini 98 yıldır aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."



Galatasaray Kulübünün internet sitesinden ise şu mesaj paylaşıldı:



"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim En Büyük Eserim' dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' olarak yaşama garantisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, şu ifadelere yer verildi:



"Bu millet yokluk gördü, yalnız kaldı, zorluk çekti, bitap düştü ama hiç vazgeçmedi. Ay yıldız uğruna atılan ilk ilmekle başladı her şey. İlmekler birbirine bağlandıkça biz omuz omuza, yürek yüreğe verdik. Aştık engelleri bir bir. İnançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz.Şanlı tarihimiz işte bu ilmeklerle dokundu.



Cumhuriyeti ilmek ilmek dokumak ne midir?

VATANDIR!

Büyük savaşlar vermek, küllerinden doğmak, yoktan var olmaktır.

BAYRAKTIR!

Uğruna kara kışlara göğüs germek, yolundan asla şaşmamaktır.

MİLLETTİR!

Bağımsızlığı uğruna kendi ağırlığı kadar mermiyi sırtında taşımak, kadınıyla erkeğiyle kendini siper etmektir.

İSTİKLALDİR!

Asla pes etmeden, özgürlüğün peşinden gitmektir.

EGEMENLİKTİR!

Kayıtsız şartsız milletindir.

CUMHURİYETTİR!

EN BÜYÜK BAYRAMDIR, KUTLU OLSUN!"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Bugün; Yüce Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümündeyiz. Her gününde, her anında, her yaşında, bir istikbal ve istiklal mücadelesi veren Cumhuriyetimizin 98. yılını, ilk günkü heyecanla kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetin sadece bir kavram, bayram veya yönetim biçimi olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "Cumhuriyet, tüm Türkiye'yi bir araya getiren büyük bir başarı hikayesidir. Cumhuriyet, inanç, azim ve kararlılıktır. Cumhuriyet, karakter, zeka, ileri görüş ve tek vücut olmaktır. Cumhuriyet Türkiye'dir. Türkiye de Cumhuriyet." değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Fikirleri, ilke ve inkılaplarıyla her daim yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağı için canını, kanını veren, hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize bu çok önemli günde, bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tüm gençlerimizin, Cumhuriyetin kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişerek büyümesi uğruna verilen mücadelelerin kıymetini bilerek olgunlaşmasını temenni ediyorum."

Spor Federasyonlarından 29 Ekim mesajları

Spor federasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun "Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" başlığıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının dünyada emsali olmayan bir mücadele sonunda kurduğu, temeli Türk kahramanlığına dayanan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne erişmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Atamızın bizlere en büyük mirası Cumhuriyet, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi, ulusumuzun inanç ve kararlılıkla kazandığı övünç madalyasıdır. Tarihimizin en önemli dönüm noktası olan bu mutlu günde, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hayatlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



- TBF Başkanı Türkoğlu: "Cumhuriyetimizin 98. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.



Türkoğlu mesajında, "Ulusumuzun bağımsızlığının ve özgürlüğünün yapı taşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden doğuşumuzun simgesi Cumhuriyetimizin 98. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz. 29 Ekim 1923'te emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen; Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır. Bu düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu da "Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." mesajıyla bayramı kutladı.



Türkiye Güreş Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Judo Federasyonu, Halter Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Otomobil Sporları Federasyonu ile Motosiklet Federasyonunun yanı sıra diğer spor federasyonları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajlar ile kutladı.