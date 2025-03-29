Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.
TFF, VAR HAKEMİNİ AÇIKLADI
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit'in görev yapacağını duyurdu.
AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.