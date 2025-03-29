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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

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#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:08

Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oldu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

TFF, VAR HAKEMİNİ AÇIKLADI

TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit'in görev yapacağını duyurdu.

AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

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#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray

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