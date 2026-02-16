Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

×
Futbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 16:54

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programını açıkladı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı derbinin tarihi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 24. ve 25. hafta maçlarının programını duyurdu.

DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig’de 24. ve 25. hafta programı şöyle:

24. hafta
27 Şubat Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

25. hafta
7 Mart Cumartesi
16.00 Rams Başakşehir - Göztepe
20.00 Beşiktaş - Galatasaray

8 Mart Pazar
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği
20.00 Kayserispor - Trabzonspor

