Beşiktaş-Galatasaray derbisinin kader adamları! Tecrübe mi gençlik mi kazanacak? Şenol Güneş, Okan Buruk'a karşı...

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Pazar günü sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş ile Galatasaray’ı tartıya koyarken, 2023 yılındaki performanslarını dikkate almak gerekiyor. Zira derbinin ev sahibi olan siyah beyazlılar, 2023 yılı ile birlikte ciddi bir kadro operasyonuna gitti. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in getirilmesinin ardından yapılan Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur, Colley ve Maxim takviyeleriyle takım bambaşka bir kimliğe büründü.

Öyle ki, ilk yarıda Galatasaray’ın sahasında oynanan maçta Beşiktaş forması giyen oyuncuların 6’sını bugün çeşitli nedenlerle izleyemeyeceğiz (Weghorst, Josef takımdan ayrıldı, N’Koudou yedeğe çekildi, Tayyip Talha ve Dele Alli de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı).

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2023'teki performansları çok yakın

Ezeli rakiplerin 2023 yılında Süper Lig’de ortaya koyduğu performanslara göz attığımızda, başarı grafiklerinin birbirlerine çok yakın olduğunu ve skor üretiminde iki takımdan üçer oyuncunun ön plana çıktığını görüyoruz. 2023’te 12 lig maçına çıkan Galatasaray, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 34 puan toplarken, Beşiktaş 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan aldı. Sarı kırmızılıların bu periyotta attığı 37 golün 29’unda Mauro İcardi, Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu’nun; siyah beyazlıların 29 golünün 26’sında ise Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond’un golcü veya asistçi olarak imzaları bulunuyor. Bir sürpriz olmazsa altı oyuncu da pazar günü ilk 11’de sahaya çıkacak ve tüm gözler onlarda olacak.

Güneş 6, Buruk 1 galibiyet aldı

Derbi maç aynı zamanda tecrübe ile gençliğin mücadelesine sahne olacak. 70 yaşındaki Şenol Güneş Beşiktaş’ın, 49 yaşındaki Okan Buruk da Galatasaray’ın başında sahaya çıkacak. İki teknik adamın çalıştırdığı takımlar bugüne dek 8 maçta karşı karşıya gelirken, Güneş 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak genç meslektaşına büyük üstünlük kurdu. Diğer taraftan Şenol Güneş bugüne dek görev yaptığı takımlarla Galatasaray’a karşı 44 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 19 mağlubiyet alan Güneş, 1.33 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Beşiktaş ile oynadığı 13 karşılaşmadan 2’sini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı, 8’ini kaybetti. 9 puan toplayan Buruk’un maç başı ortalaması 0.69 oldu.

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