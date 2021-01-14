Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Derbide 4. hakem olarak Halis Özkahya görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

SON 10 YILIN EN BAŞARILI İKİNCİ HAKEMİ

Öte yandan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemler listesini açıkladı.

Hazırlanan sıralamada 2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yıl için ilk 20 hakem listesinin baz alındığı belirtildi. Son 7 yılda bu listenin zirvesinde yer alan ve toplamda en çok puanı toplayan Alan hakem Felix Brych, son 10 yılın en başarılı hakemi oldu.

Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Deneyimli hakemimiz, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Bunun yanı sıra Cüneyt Çakır UEFA ve FIFA turnuvalarında birbirinden önemli maçlar yönetti.

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