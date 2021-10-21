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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.

Konuk takım taraftarları ile 12 yaş altındaki çocukların alınmayacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira
2. kategori: 450 lira
3. kategori: 390 lira
4. kategori: 375 lira
5. kategori: 325 lira
6. kategori: 295 lira
7. kategori: 200 lira
8. kategori: 175 lira
VIP 101-126: 1.100 lira
VIP 100: 1.250 lira
1903 A-E: 1.400 lira
1903 B-D: 1.500 lira
1903 C: 1.600 lira

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi

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