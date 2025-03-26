Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek! TFF'de istifa getiren atama

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki 29 Mart Cumartesi akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Gözden Kaçmasın Hakem kararı sonrası TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı istifa etti Haberi görüntüle

DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbiyi Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek ve Çağdaş Altay yapacak.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTİYORDU

Derbiye yabancı hakem atanmasını isteyen Beşiktaş Kulübü, önceki günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"

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KARAR SONRASI CEYHUN KAZANCI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bugün ise eski Beşiktaş yöneticisi olan TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, Yasin Kol kararı sonrası istifasını verdi.

29. HAFTA HAKEMLERİ

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler