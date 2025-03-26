Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek! TFF'de istifa getiren atama

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki 29 Mart Cumartesi akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan derbiyi Yasin Kol yönetecek.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek ve Çağdaş Altay yapacak.
BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTİYORDU
Derbiye yabancı hakem atanmasını isteyen Beşiktaş Kulübü, önceki günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;
"Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"
KARAR SONRASI CEYHUN KAZANCI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Bugün ise eski Beşiktaş yöneticisi olan TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, Yasin Kol kararı sonrası istifasını verdi.
29. HAFTA HAKEMLERİ
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler