Beşiktaş-Galatasaray derbisine yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı hakem!

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G.Saray-F.Bahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic’i getiren TFF’nin, Beşiktaş-G.Saray derbisinde büyük olasılıkla yerli bir isme görev vermesi bekleniyor. Bu tercihin nedeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yabancı hakemlere karşı olan tutumu ve derbiyi yönetmesi için düşünülen üst düzey hakemler için izin alınamaması.

Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi en çok merak edilen konu olan, ‘yabancı mı yoksa yerli hakem mi yönetecek’ sorusunun bugün cevap bulması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), cuma günü başlayacak 29. hafta maçlarının hakemlerini bugün açıklayacak ve bir sürpriz olmadığı takdirde derbiyi yönetecek isim de duyurulacak. Sezonun ikinci yarısındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına Sloven Slavko Vincic’i getiren MHK’nin, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük olasılıkla yerli bir isme görev vermesi bekleniyor.

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MHK’nin tercihinde 2 sebebin rol oynadığı belirtiliyor:

1-) TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yabancı hakemlere karşı tutumu ve ligi yerli hakemlerle bitirme düşüncesi.

2-) Derbiyi yönetmesi için düşünülen Slavko Vincic ve o seviyedeki diğer hakemlere, bağlı oldukları federasyonlar tarafından izin verilmemesi. MHK bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, dün itibariyle derbiyi bir Türk hakemin yönetme ihtimalinin yüzde 80 olduğu öğrenildi.