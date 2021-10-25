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Beşiktaş-Galatasaray derbisine süper oranlar Misli.com'da! Bu maça iddaa oynayanların %51'i...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Galatasaray
Beşiktaş-Galatasaray derbisine süper oranlar Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %51i...

Fenerbahçe'nin kaybettiği, Trabzonspor'un kayıpsız ilerlediği haftada oynanacak kritik derbide Beşiktaş, Dolmabahçe'de Galatasaray'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Altay ve Ajax yenilgileri sonrası Sivasspor'u yenip nefes alan Beşiktaş, Başakşehir ve Sporting mağlubiyetleriyle yeniden kötü bir dönemece girdi.

Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou dışında eksik yok.

TD Sergen Yalçın'ın Avrupa maçlarında olduğu gibi orta üçlüyü "Josef, Pjanic & Teixeira" ile oluşturması bekliyor. Dolayısıyla "8+3 Yabancı Kuralı" nedeniyle sol bekte ve stoperde Türk oyuncular görev yapacak.

Sol bekte Umut Meraş ya da Rıdvan Yılmaz, stoperde Serdar Saatçı veya Necip Uysal görebiliriz.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin olacak. En ileride Michy Batshuayi izleyeceğiz.

GALATASARAY

Ligde son 3 maçını kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde Moskova deplasmanından zaferle dönen Galatasaray'da moraller yerinde.

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey taraftara açık yapılan son antrenmanda yer almadı, derbide sağ bekte DeAndre Yedlin izleyeceğiz.

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8 maçlık cezası sona eren Marcao, Victor Nelsson'la birlikte stoper ikilisini oluşturacak. TD Fatih Terim orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" üçlüsünden vazgeçemeyecek.

"8+3 Yabancı Kuralı" Galatasaray için de ayrı bir dert... Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu veya Halil Dervişoğlu'ndan biri mutlaka ilk 11'de yer alacak.

Terim'in Ryan Babel, Olimpiu Morutan ve Mostafa Mohamed üçlüsünü aynı anda kullanması imkansıza yakın. 

Beşiktaş-Galatasaray derbisine süper oranlar Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %51i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın son 8 resmi maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray son 4 resmi maçının 3'ünde kalesini gole kapattı!

DEV DERBİYE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan Dev Derbi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde Beşiktaş galibiyetine 1,98 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,09'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,40 iken Misli.com'da 1,48!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%51'lik kesim son maçlarda düşüşte olsa da Dolmabahçe'de kazanan tarafın siyah-beyazlılar olacağını düşünüyor...

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%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Beşiktaş-Galatasaray derbisine süper oranlar Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %51i...

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'in Lyon günlerinden harika bir frikik golü! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Galatasaray

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