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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak! Taraftarlar imzaladı...

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Beşiktaş, Galatasaray'la oynanacak derbi maça siyah-beyazlı taraftarların imzalarının yer aldığı forma ile çıkacak.

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıtırken gündeme getirdiği 'Beşiktaş aşkına imza at' projesi sona erdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giyeceği formalara imzalarını attılar. Taraftarların yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncuların imzaları da formalara işlendi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak Taraftarlar imzaladı...

Siyah-beyazlı taraftarlar, internet üzerinden formalar üzerinde ayrılar yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı.

Taraftarlar formaya attığı bu imza ile hem kulübe katkı sağladı hem de forma satın aldı.

 

Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak Taraftarlar imzaladı...

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