Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vuran kararlar! Cüneyt Çakır'ın düdüğü sonrası...

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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vuran üç pozisyon meydana geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Rosier'in, Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görmesine karşın Galatasaraylı oyuncular, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Teknik heyet ve futbolcular, pozisyonun devamında Oğulcan'ın tehlikeli yerde topla buluştuğunu belirterek Cüneyt Çakır'a avantajı uygulamadığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu.

Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Marcao, taç çizgisi önünde Rosier'nin müdahalesiyle yerde kaldı

Sarı kırmızılı oyuncular bu pozisyonda Rosier'nin ikinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde itirazlarda bulundu ancak Cüneyt Çakır 'hayır' dedi.

ARDA TURAN: 'BEN NEDEN GÖRDÜM'

Daha önce sarı kart gören Arda Turan, Çakır'a 'Ben neden sarı kart gördüm hocam o zaman?' şeklinde serzenişte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyon için de sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.





SERGEN YALÇIN VE OYUNCULARDAN İSYAN

Mücadelenin 31. dakikasında ise Luyindama'yla Aboubakar arasındaki ikili mücadelede Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı.

Siyah beyazlılar bu pozisyonda serbest vuruş bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pozisyonun tekrarını telefondan izledikten sonra yoğun şekilde Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.

TERİM'DEN ETEBO TERCİHİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta sahada Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'ya formayı verdi. Tecrübeli teknik adam, sezon başında İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan ve ligde fazla süre alamayan Etebo'yu derbide savunmanın önünde görevlendirdi. Terim, bu bölgede düzenli forma giyen Emre Kılınç'ı ise derbide yedekler arasında tuttu.

LJAJIC VE GÖKHAN TÖRE KARARI

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi. Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı. Beşiktaş'ta ayrıca genç oyuncular Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi yedek soyundu.