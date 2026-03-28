Beşiktaş - Galatasaray derbisinde nefes kesen son!

Kadınlar Süper Lig'in 23. haftası, Beşiktaş ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı derbiye sahne oldu.

Siyah-beyazlılar, Aretouyap'ın 3. dakikada attığı golle öne geçse de sarı-kırmızılılar, Manga'nın 16. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi.

42. dakikada fileleri sarsan Ebru Topçu, Galatasaray'ı mücadelede öne geçirdi. Soyunma odasına da konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Manga, 52. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaparken 70. dakikada topu ağlarla buluşturan Marta, farkı açtı.

Yeliz Acar, 81. dakikada kaydettiği golle farkı azaltırken Beşiktaş, 83. dakikada Esra Manya ile durumu 4-3 yaptı.

90+3. dakikada sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, derbinin sonucunu belirledi.

Filelerin 8 kez sarıldığı mücadelede kazanan çıkmadı. Derbi, 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alan Galatasaray ise puanını 58 yaptı.