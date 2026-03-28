×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde nefes kesen son!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş - Galatasaray#Derbi#Kadınlar Süper Ligi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 15:20

Kadınlar Süper Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray 4-4 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Kadınlar Süper Lig'in 23. haftası, Beşiktaş ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı derbiye sahne oldu.

Siyah-beyazlılar, Aretouyap'ın 3. dakikada attığı golle öne geçse de sarı-kırmızılılar, Manga'nın 16. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi.

42. dakikada fileleri sarsan Ebru Topçu, Galatasaray'ı mücadelede öne geçirdi. Soyunma odasına da konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Manga, 52. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaparken 70. dakikada topu ağlarla buluşturan Marta, farkı açtı.

Yeliz Acar, 81. dakikada kaydettiği golle farkı azaltırken Beşiktaş, 83. dakikada Esra Manya ile durumu 4-3 yaptı.

Haberin Devamı

90+3. dakikada sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, derbinin sonucunu belirledi.

Gözden Kaçmasınİngiltere-Uruguay maçında kart krizi Kırmızıyı unuttu derken, kart gördiği ortaya çıktıİngiltere-Uruguay maçında kart krizi! Kırmızıyı unuttu derken, kart gördiği ortaya çıktıHaberi görüntüle

Filelerin 8 kez sarıldığı mücadelede kazanan çıkmadı. Derbi, 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alan Galatasaray ise puanını 58 yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
