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Beşiktaş, Galatasaray derbisinde namağlup serisini sürdürme hedefinde!

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#Beşiktaş#GALATASARAY#Derbi
Beşiktaş, Galatasaray derbisinde namağlup serisini sürdürme hedefinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 13:36

Trendyol Süper Lig’de oynadığı 8 müsabakada mağlubiyet görmeyen Beşiktaş, bu seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son dönemi 2016-2017 sezonunda yaşamıştı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakip ağları 17 kez sarsan Kartal, filelerinde ise yalnızca 5 gol gördü.

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NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor. Beşiktaş, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2016-2017'de yaşadı. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde oynadığı ilk 14 mücadelede mağlup olmayan Kara Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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2016-2017 sezonundan sonra en iyi seriyi 2021-2022’de Teknik Direktör Sergen Yalçın, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlikle yakalamıştı.

BRONCKHORST, LUCESCU'NUN ARDINDAN EN İYİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, namağlup unvanıyla şimdiden adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmış durumda. 49 yaşındaki teknik adam, Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup serisine sahip çalıştırıcı.

Ligde 8 mücadelede rakiplerine 3 puan şansı vermeyen van Bronchorst’u, 2007-2008 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle bunu başaran Ertuğrul Sağlam izliyor.
Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında da yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde.

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#Beşiktaş#GALATASARAY#Derbi

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