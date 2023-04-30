Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler netleşti! Ezeli rakipler kesenin ağzını açtı...

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Spor Toto Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak. 30 maçta topladığı 62 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, 29 karşılaşmada 70 puan kazanan lider Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak derbi mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek.

KARTAL KAZANIRSA YARIŞ İYİCE KIZIŞIR

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiren derbiyi Beşiktaş’ın kazanması durumunda, 1 maç fazlasıyla da olsa puan farkı 5’e inecek zirve yarışı daha da kızışacak. Galatasaray galip geldiği takdirde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşmakla kalmayıp, Beşiktaş’ın umutlarını tamamen bitirecek.

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ASLAN’DA 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta sakat olan Ghezzal ve Tayyip Talha yok. Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kartal’da ceza sınırında bulunan Cenk bugün sarı kart görürse Antalya maçında oynamayacak. Galatasaray’da ise İcardi, Kerem, Boey ve Oliveira sarı kart görmeleri halinde Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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VODAFONE PARK’TA LiG DERBiSi KAYBETMEDi

Beşiktaş, yıkılan İnönü Stadı’nın yerine yapılan Vodafone Park’ta oynadığı lig derbilerinde yenilmedi. 2016’da açılan statta F.Bahçe ve G.Saray’ı ligde toplam 13 kez konuk eden siyah beyazlı ekip, bu maçların 7’sinden galibiyetle ayrılırken, 6’sında berabere kaldı. Kanarya ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alan Kartal, Aslan’a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

KARTAL VE ASLAN’DAN PRiM MOTIVASYONU

derbi maçta kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Galatasaray’ın yönetimleri, futbolcularının moral ve motivasyonlarını yükseltmek için ‘özel prim’ vaatlerinde bulundu. Siyah beyazlı kulüp, bu kritik karşılaşmadan 3 puan alınması halinde oyunculara 150’şer bin TL rekor prim verme kararı aldı. 3 ve daha farklı galibiyetlerde bu miktar daha da artacak. Galatasaray yönetimi de Beşiktaş derbisinin galibiyet primini toplam 10 milyon TL olarak belirledi.

130- Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig’de bugün 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 maçta sarı kırmızılılar 48, siyah beyazlılar 38 galibiyet elde etti, 43 karşılaşma berabere bitti.

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31- Siyah beyazlılar, bu sezon maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım (31). Beşiktaş’ı, 30 golle Galatasaray izliyor.

19- Bu sezon ligde en fazla maçta açılış golünü atan takım olan G.Saray (19), 1-0 öne geçtiği maçlarda en fazla galibiyet alan ekip (16G 2B 1M).

9- Beşiktaş, G.Saray’ı ağırladığı son 7 lig maçını kaybetmedi (6G 1B). Kartal, daha uzun bir seriyi Nisan 1997-Eylül 2004 arasındaki 9 maçlık süreçte yakaladı.

20- Ligde 20 golde payı bulunan İcardi (13 gol, 7 asist), G.Saray formasıyla Gomis’ten (34; 2017- 18) bu yana bu sayıya ulaşan ilk isim.