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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük hata! Dolmabahçe'de ilkler yaşandı

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük hata Dolmabahçede ilkler yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 22:30

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Sergio Oliveira yaptığı büyük hatayla gole sebebiyet verirken Dolmabahçe'de ilkler yaşandı.

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Vodafone Park'ta oynanan dev mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Dolmabahçe'deki mücadeleyi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

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SERGIO OLIVEIRA'DAN HATA

Karşılaşma 1-1 iken siyah-beyazlılar 58. dakikada Amir Hadziahmetovic'le öne geçti.

Gol öncesinde Sergio Oliveira'nın büyük hatası ise dikkat çekti. Muslera'nın pasında kendi ceza yayı üzerinin oralarda topa sahip olan Portekizli iyi bir çevre kontrolü yapmayınca Hadziahmetovic'in ani ve sert baskısına maruz kalarak topu kaybetti Boşnak futbolcu da bu hatayı iyi değerlendirdi, bir anda karşı karşıya kaldığı kaleci Fernando Muslera'yı mağlup etti.

DOLMABAHÇE'DE İLKLER YAŞANDI

Bu golle birlikte Amir Hadziahmetovic, Galatasaray karşısında siyah-beyazlı forma ile ilk golünü atarken deribde başka bir ilkler de yaşandı.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük hata Dolmabahçede ilkler yaşandı

SAISS'IN RAKAMLARI G.SARAY'A KARŞI

Romain Saiss, bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a atarken yaptığı tek asist de ligin ilk yarısında yine sarı-kırmızılılar karşısında gelmişti.

ABOUBAKAR DA SİFTAH YAPTI

Aboubakar, skoru 3-1'e getirdiği golle birlikte Galatasaray ağlarını ilk kez havalandırdı. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

GALATASARAY İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

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