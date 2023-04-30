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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Burak Yılmaz sürprizi

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#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Burak Yılmaz sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 20:12

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbiyi izleyenler arasında birçok tanıdık isim yer aldı.

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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, zorlu derbide Beşiktaş'a konuk oldu.

Dev maça ilgi yoğun olurken izleyenler arasında her iki takımda da forma giyen Burak Yılmaz da yer aldı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Burak Yılmaz'ın maçı zaman zaman ayakta takip ettiği görüldü.

ANDREAS BECK TRİBÜNDE

Derbi maçını Beşiktaş'ın eski futbolcularından Andreas Beck de tribünden takip etti. Beşiktaş'ta 2015-16, 2017-18 sezonunda 2 şampiyonluk yaşayan, 2018-19 sezonunda ise 3 maçta görev aldıktan sonra Stuttgart'a transfer olan Alman sağ bek Andreas Beck, eski takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Beck, mücadele öncesinde Atiba Hutchinson ile de bir süre sohbet etti.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş - Galatasaray derbisi dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketerek takımlarına destek oldular.

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#Derbi#Beşiktaş#Galatasaray

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