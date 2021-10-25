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Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Volkan Demirel'den flaş yorum! 'Kaliteli bir kadro değil'

#Volkan Demirel#Galatasaray#Beşiktaş
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Volkan Demirelden flaş yorum Kaliteli bir kadro değil

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçı değerlendiren eski futbolcu Volkan Demirel, Galatasaray'ın kadrosunu ve oyununu eleştirdi.

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Yayıncı kuruluş yorumcularından eski futbolcu Volkan Demirel, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçı değerlendirdi.

Volkan Demirel, Galatasaray'ın kadrosunun kaliteli olmadığını savundu ve sarı-kırmızılıları eleştirdi.

Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

İlgili Haber:Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Galatasaray bu sene kazandığı maçlarda iyi bir görüntü ortaya koymadı. Bence Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları da böyle düşünüyordur.

"KALİTELİ BİR GALATASARAY KADROSU DEĞİL"

Ben Galatasaray’a baktığımda; net olarak Galatasaray’ı göremiyorum. Net bir kadrosu yok. Galatasaray’ın kadrosu bence Galatasaray’a uygun değil. Ben, Galatasaray’ın birçok farklı takımına karşı oynadım ama bu kadro kaliteli bir Galatasaray kadrosu değil. Bence Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı kalite eksikliği.

Oyuncular tecrübelendikçe tabii ki daha iyi oynayacaklardır. Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçı 'net kazanır' diyemiyorsunuz. Fenerbahçe derbisi var 'net kazanır' diyemiyorsunuz. Bu kadro Galatasaray standartlarında değil.

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Fatih Hoca ile ben de çalıştım. Fatih Hoca'nın çalıştırdığı bir takımda böyle bir oyunu anlayamıyorum.

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#Volkan Demirel#Galatasaray#Beşiktaş

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