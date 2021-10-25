Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması

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Müsabakanın son anlarında Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtararak galibiyet büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu'ndan penaltı açıklaması geldi.

Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltıları izlediğini ve atış esnasında hissettiğini belirten Ersin Destanoğlu, "Mostafa Mohamed'in penaltılarını izlemiştim. Çok penaltı kullanıyor. O anda hislerim topu aldığından beri belliydi. Kararımı vermiştim. Son ana kadar bekledim. Kurtardım. Kurtardıktan sonra tribünler sevinçten adeta yıkılıyordu. Derbi galibiyetleri her anlamda özeldir. Takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.