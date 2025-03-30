Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler! 'Güvendiği dağlara karlar yağdı! Solskjaer'den doğru teşhis, doğru tedavi'

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında evinde Galatasaray’ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılamada Yasin Kol düdük çaldı.

DERBİNİN 11'LERİ

Karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile sahaya çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’iyle yer aldı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Derbiye Beşiktaş baskılı başladı. Henüz 4’üncü dakikada sağdan Arthur Masuaku’nun kulandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Gedson Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı. Derbide ilk 15 dakikalık bölümde iki takım da basit top kayıpları yaptı. 23’üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta alanda Joao Mario’nun pasında soldan topla hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içerisine kadar girdi. Sol çizgide Davinson Sanchez’i de geçtikten hemen sonra dar bir açıdan kaleyi yoklayan Rafa Silva, direk dibinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Haberin Devamı

Galatasaray, 30’uncu dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Lucas Torreira’nın pasında ceza yayının hemen solunda topla buluşan Gabriel Sara’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı. Galatasaray, 36’ncı dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışı sol çaprazında Przemyslaw Frankowski’nin müdahalesi sonrası Ernest Muçi yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol önce Frankowski’ye sarı kartını çıkardı, ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski’ye direkt kırmızı kartını çıkardı. 45’inci dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Abdülkerim Bardakcı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira’nın yaklaşık 30 metreden şutu ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı 1-1 beraberlikle bitti.

Haberin Devamı

DEV MAÇTA KAZANAN BEŞİKTAŞ

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş olsa da ilk 15 dakikalık bölümde iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Siyah-beyazlılar, 66’ncı dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde Mario’nun şutuna arka direkte ayak koyan Gedson, topu ağlara gönderdi: 2-1. Siyah-beyazlılar, 2-1 öne geçmesinin ardından Semih Kılıçsoy ile net bir gol pozisyonundan ise faydalanamadı. Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, 90+6’ncı dakikada Sanchez’e yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenerek ezeli rakibinin şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamasına neden olduğu dev derbiyi Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: SOLSKJAER'DEN HIZLI TEŞHİS, DOĞRU TEDAVİ!

Dün Dolmabahçe’deki maçın 60 dakikası 10’a 11 oynandı ama müsabakayı doğru analiz edebilmek için önce 11’e 11 olan bölümü moleküllerine ayırmak gerek.

Dün ilk devrenin sonunda Beşiktaş’ın 8 şutu, 4 korneri vardı. Galatasaray ilk devrede korner atmadı. Hepsi ceza alanı dışından (biri gol, ikisi de cılız Sara denemeleri olan) toplam 3 şutu vardı. Hatta Frankowski’nin kırmızı kartına kadar Galatasaray’ın 9 faulüne karşılık, Beşiktaş faul bile yapmamıştı henüz. Yani evet, Beşiktaş dünkü derbinin üçte ikisini bir kişi fazla oynayarak galip bitirdi. Ama 11’e 11 olan bölümde de sahaya doğruları yansıtan taraf siyah beyazlılardı.

Haberin Devamı

İki takım arasındaki bu oyun farkının sebebini üç başlıkta açıklayabiliyorum ben:

1) Solskjaer’in çok sevdiğim bir yönü var. İşler kötü gidiyorsa bunu itiraf ediyor. Suçu üstleniyor. Ve hemen bir şeyleri değiştirerek çare arıyor. Sivas maçı öncesi takımının çıkarken kolay top kaybettiği tespitini yaptı. Teşhisi koyduktan sonra tedaviyi de hemen sahaya sürdü:

Oxlade-Chamberlain’i 6 numara yaptı. İşler bir ay iyi gittikten sonra Antep-Konya sürecinde bozuldu. Orada da aksaklıkları kabul etti. Ve hemen bir tedavi koydu ortaya: Dün sahaya 4-6-0 ile çıktı. Orta sahayı altıladı. Ve merkezde yarattığı dengesizlikle çok iyi başladı maça.

Haberin Devamı

2) Okan Buruk’sa Dries Mertens’siz başladığı son 4 müsabakanın üçünde (Fenerbahçe, Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında) iyi oynamamalarına rağmen sorunu teşhis edemedi. Tepkisiz ve temassız Antalyaspor maçı onu yanılttı.

Dün yine Morata-Osimhen’le başladı ve orta sahayı kaybetti. Kırmızı kart sonrası önce Sara’yı kanada gönderdi, sonra Morata’yı. AZ Alkmaar ilk maçında olduğu gibi esas problemi ısrarla görmezden gelip ayarlarıyla oynayıp durdu takımının.

3) Küçük ama etkili sayılabilecek bir detay olarak da şunu ekleyebiliriz: Beşiktaş’ın sadece iki futbolcusu (Rashica ve Masuaku) oynayarak geçirdiler milli maç arasını. Galatasaray’ınsa Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Morata, Osimhen, Lemina, Barış gibi birçok ası oynadılar ulusal takımlarında. Bu da fiziksel veya mental bir düşüş sebebi olabilir.

GÜNTEKİN ONAY:DERBİLER KARTALI!

Beşiktaş Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın kıymetini bilmeli. Beşiktaş, ilk yarının son bir kaç dakikası hariç maçı çok daha fazla isteyen, üstün oynayan ve daha çok rakip kaleyi düşünen taraf idi derbide. Santrforsuz bir formasyon ile maça 4-6 başlayan siyah-beyazlılar, Rafa Silva ve Joao Mario’nun ustalıkları ve oyun zekasıyla Galatasaray savunmasını zorlarken sol kenarda Muci, sağ kanatta Rashica hareketli oyunlarıyla Galatasaray savunmasının dengesini bozdu. Orta alanda Gedson Fernandes sahanın en iyisiydi ve Galatasaray orta sahasına tek başına üstünlük kurdu.

OSiMHEN ÇOK KOŞTU AMA...

Sarı kırmızılı ekipte ise kırmızı kart gören Frankowski ilk dakikadan itibaren aksarken, Yunus ve Gabriel Sara çok etkisiz idi. Morata’yı ise topla oynarken değil sürekli rakiplerine faul yaparken gördük. Okan Hoca, İspanyol oyuncuya maçın son düdüğüne kadar iyi dayandı. Galatasaray’da tüm enerjisini koysa da her yere koşsa da Osimhen tek bir pozisyon bulamadı, arkadaşlarından tek bir iyi pas alamadı.

HATALAR PAHALIYA PATLADI

Galatasaray hem mücadele gücü olarak hem de kazanma arzusu olarak Beşiktaş’ın gerisinde kalırken bir anlamda güvendiği dağlara da kar yağdı. İlk golde Davinson Sanchez; ikinci golde hem faul yapıp hem de ofsaytı bozan Abdülkerim’in hataları pahalıya mal oldu.

SONDA iMMOBiLE OLMALIYDI

Beşiktaş Solskjaer’in anlamsız Semih ve Mustafa hamlelerine rağmen son bölümde biraz telaş yapsa da skoru korudu. Ancak Semih ve Mustafa yerine son bölümde daha sakin kalacak, deneyimli bir İmmobile tercihi daha doğru olurdu. Son olarak Beşiktaş, Rafa Silva ve Gedson’un değerini bilsin. Gerçekten de 2 Portekizli fazlasıyla fark yarattı.