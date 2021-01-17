MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’ta son durum
GeriFutbol Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’ta son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’ta son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’ta son durum
Abone Olgoogle-news

İki gündür İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park’ta da devam ediyor.

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Derbi öncesi ise gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul’da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da hakim durumda.

Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise durması bekleniyor.

Zemin için çalışmalar gece boyu sürdü

Derbi saatinde zeminde sıkıntı yaşanmaması için stat görevlileri gece boyu mesai yaptı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği olan Vodafone Park’ta gece boyu zeminin kardan etkilenmemesi için çeşitli işlemler yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’ta son durum

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle