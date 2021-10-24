Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ve Fatih Terim'den akıl oyunları!

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Süper Lig’de yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına sayılı saatler kala takımlar son hazırlıklarını yaparken, teknik patronlar Sergen Yalçın ile Fatih Terim, derbinin düğümünün orta sahada çözüleceğine inanıyor. Ezeli rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini dün oyuncularına anlatan Yalçın ve Terim’in yaptığı uyarılar ve taktikler şöyle:

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Yalçın: Son iki maçı unutun

Sergen Yalçın futbolcularına öncelikle Medipol Başakşehir ve Sporting Lizbon mağlubiyetlerini unutup tüm konsantrasyonlarını Galatasaray maçına yöneltmelerini istedi. Peş peşe gelen bu yenilgileri unutturmak için derbinin önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Yalçın, “Tüm konsantremiz bu maçta olmalı. Galatasaray’ın formda ve moralli olmasından ziyade bizim neler yapabileceğimiz önemli. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak Süper Lig’deki her takımı rahat yenebileceğimizi hepiniz biliyorsunuz. Sizden son iki maçı unutup derbiye odaklanmanızı ve tüm gücünüzü sahaya yansıtmanızı istiyorum” diye konuştu.

Gözünüz birbirinizin üstünde olsun

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Derbi mücadelesinin kader adamlarının orta saha oyuncuları olacağını ifade eden Sergen Yalçın, bu bölgede görev vereceği Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira’ya, ekstra çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade etti. Fizik güç ve mücadele anlamında Josef ve Pjanic’e güvenen Yalçın, on numara pozisyonunda oynatacağı Teixeira’dan santrfor Batshuayi’ye bol bol uzun pas atmasını istedi. Sergen Yalçın, sağ kanatta arkalı önlü görev vereceği Ghezzal-Rosier ikilisine de, “Gözünüz sürekli birbirinizin üstünde olsun ve yardımlaşmalı oynayın” talimatını verdi.

GALATASARAY CEPHESİ

Takım savunması üst düzeyde

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray’da takım savunmasının hemen hemen oturmuş olması dikkat çekiyor. Kritik önemdeki derbi mücadelesi öncesi teknik direktör Fatih Terim’i en çok sevindiren ve umutlandıran gelişme de bu... Her ikisi de 1-0’lık galibiyetlerle biten Konyaspor ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında rakiplere az sayıda pozisyon verilmiş olması, Terim’in uzun süredir üzerinde çalıştığı defans kurgusunun büyük ölçüde yerleştiğini gösterdi. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş karşısında, bazı oyuncular değişecek olsa da aynı sistemle mücadele edecek.

Marcao ve Morutan ilk 11'e dönüyor

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8 maçlık cezasını tamamlayan Marcao’nun yanı sıra Morutan da derbide ilk 11’de forma giyecek. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve Beşiktaş karşısında oynamak istediğini bildiren Boey’in de ilk 11’e girmesi bekleniyor. Fatih Terim’in büyük önem verdiği orta sahada ise Berkan-Taylan-Cicaldau üçlüsü görev yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı üç oyuncuya, “Josef, Pjanic ve Alex Teixeira’ya üstünlük sağlayabilmeniz için onlardan daha çok koşmanız lazım” uyarısında bulundu. Terim, Beşiktaş’ın en skorer ismi Batshuayi’yi marke etme görevini ise Marcao ve Nelsson’a verdi.

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2- Terim'e karşı 1 kez kazandı

Sergen Yalçın ile Fatih Terim, 7. kez teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek. Yalçın daha önce Konya, Yeni Malatya, Alanya ve Beşiktaş’ın başında, Terim’li G.Saray’a karşı 6 maça çıktı. Tamamı ligde oynanan bu karşılaşmaların 3’ü berabere biterken, Terim 2, Yalçın 1 galibiyet aldı.

6- Derbi maç karnesi başarılı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı. Yalçın’lı Kartal, Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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68- Avantajı derbi maç tecrübesi

Fatih Terim, G.Saray’ın başında 68. derbi maçına yarın Beşiktaş karşısında çıkacak. Sarı kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

13- Beşiktaş'a karşı başarılı

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile 34 kez karşılaştı. Sarı kırmızılı takım bu derbilerin 13’ünü kazanırken, 13’ünde berabere kaldı, 8’ini kaybetti. G.Saray, Terim idaresindeki 33 F.Bahçe derbisinde ise 12’şer galibiyet, beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

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