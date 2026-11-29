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Galatasaray'ın başındaki derbi karnesiyle dikkat çeken Okan Buruk, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde efsane isim Gündüz Kılıç'ı yakalayıp geçerek önemli istatistiklere imza atacak.

21 DERBİDE 12 GALİBİYET

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu istikrarla öne çıktı. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı kulübün başında çıktığı toplam 21 resmi derbi mücadelesinde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek yüksek bir kazanma oranı yakaladı.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş ile oynadıkları resmi müsabakalarda da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılara karşı 8 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 9 derbiye çıkan Galatasaray; bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Cimbom söz konusu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

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REKORA ORTAK OLACAK

Geçtiğimiz sezonlarda kırılması zor başarılara imza atan Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda kulüp tarihinin efsane teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olacak. Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 3. dış saha galibiyetini kovalayan Buruk, kazanması halinde Gündüz Kılıç ile birlikte Galatasaray tarihinde Beşiktaş'ı ligde deplasmanda en fazla mağlup eden teknik direktör unvanını paylaşacak.

TERİM'E YAKLAŞACAK

Tecrübeli çalıştırıcı, toplam lig galibiyeti sayısında da tarihi bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Beşiktaş'ı Süper Lig'de 5 kez mağlup eden Okan Buruk, bu alanda Gündüz Kılıç (5) ile ikinci sırayı paylaşıyor. Buruk derbiyi kazanması halinde Kılıç'ı geride bırakarak tek başına ikinci sıraya yerleşecek. Listenin zirvesinde ise 10 galibiyetle Fatih Terim bulunuyor.