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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Nihat Kahveci'den favori yorumu

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#Beşiktaş-Galatasaray Derbisi#Nihat Kahveci#Süper Lig
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Nihat Kahveciden favori yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 16:39

Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah beyazlıların ve Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci konuştu.

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Süper Lig'de gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi.

Kontraspor Youtube kanalında Nihat Kahveci, Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'I FAVORİ GÖSTEREBİLECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK"

"Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler." 

"MERTENS SÜRPRİZİ GELEBİLİR"

"Galatasaray'da Dries Mertens sürprizi gelebilir. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bir dönem gerçekten çok yorulmuştu ve sahada o sinyalleri gördük. Galatasaray'dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum."

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

"Beşiktaş açısından Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi, ligdeki Fenerbahçe ve Avrupa'daki Athletic Bilbao galibiyetleri gözümün önünden gitmiyor. Toparlanan ve gol yemeyen bir Galatasaray var. Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez de toparlanmış. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da ve beraberlik lüksü de var." ifadelerini kullandı.

 

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#Beşiktaş-Galatasaray Derbisi#Nihat Kahveci#Süper Lig

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