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Dolmabahçe’de bu sezon çıktığı 6 lig maçını da kazanan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da iç saha üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, derbinin hazırlıklarında rakibin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durdu.

PİKSEL PİKSEL EZBERLETTİ

İtalyan çalıştırıcı ve ekibi tarafından hazırlanan analiz videoları futbolculara izletilirken, özellikle karşılaşmanın ilk 45 dakikasına dikkat çekildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray karşısında savunma güvenliğini elden bırakmadan önde baskı kurmayı planlıyor. Rakibin hücum organizasyonlarını orta sahada karşılamak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede Wilfred Ndidi’ye önemli sorumluluklar yükleyecek.

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NDİDİ SÜPÜRECEK, VLAHOVİC ALAN AÇACAK

Nijeryalı futbolcuyu stoperlere daha yakın konumlandıracak olan İtalyan hoca, Konyaspor karşılaşmasında savunma arkasına atılan toplarda yaşanan sıkıntıların derbide tekrarlanmasını istemiyor. Hücum planının merkezinde ise Dusan Vlahovic var. Konyaspor karşısında iki gol kaydeden Sırp yıldızdan, Galatasaray stoperlerini üzerine çekmesi ve takım arkadaşlarına alan açması istenecek. Leandro Trossard’ın da oluşacak boşluklara yapacağı koşularla rakip savunmanın dengesi bozulmaya çalışılacak. Ndidi’nin de sürpriz koşularla hücuma destek vermesi planlanıyor.

TEK YOL ZAFER

Öğrencilerine galibiyet dışında bir sonuç düşünmemeleri gerektiğini anlatan Italiano, özellikle ilk yarıda sonuca gitmelerini istedi. Siyah Beyazlılar’ın teknik patronu, taraftarının desteğini de arkasına alacak takımının karşılaşmanın başından itibaren etkili olmasını hedefliyor. Kartal’da derbi hazırlıklarının temelini, hücumdaki baskı ile orta sahadaki savunma güvenliğinin birlikte sağlanması oluşturuyor.

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