Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TFF Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı tarihini duyurdu

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken TFF maç programını duyurdu. Ezeli rakipler Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması bu sezon 19’uncu haftada 17 Ocak 2021 tarihinde oynanacak. İki dev rakip derbiden üstün çıkmak için ciddi mücedae verecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçıyla ilgili ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın kanal bilgisi ise daha sonra açıklanacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

16’NCI HAFTA

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

- 3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

- 4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17’NCİ HAFTA

- 5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

- 6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor - Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

- 7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18’İNCİ HAFTA

- 9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

- 10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

- 11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa