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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için TFF’den yabancı hakem kararı! O maçlarda uygulanacak

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#Beşiktaş-Galatasaray Derbisi#Yabancı Hakem#TFF Kararı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için TFF’den yabancı hakem kararı O maçlarda uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 18:48

Süper Lig2in 29. Haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi TFF’nin ‘yabancı hakem’ kararı belli oldu.

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından milli takım arasına girilecek. Milli takım arası dönüşünde ise ligde 29. hafta derbiye sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek ve mücadele 29 Mart'ta oynanacak.

Ligde 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için TFF’den yabancı hakem kararı O maçlarda uygulanacak


NTV Spor’un iddiasına göre, Süper Lig'in kalan haftalarında derbi maçları kalıcı olarak TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemler yönetecek.

29 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig maçında sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu bu kararı alırken herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözetiyor.

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#Beşiktaş-Galatasaray Derbisi#Yabancı Hakem#TFF Kararı

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