Beşiktaş - Galatasaray derbisi Ali Şansalan'ın!

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan