Beşiktaş - Galatasaray derbisi Ali Şansalan'ın!

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 Nisan Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan