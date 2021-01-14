Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman? İşte dev derbi öncesi son bilgiler

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın en kritik maçında zirve yarışı veren Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi araştırmalarına hız veren futbolseverler, maçın saati ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray derbi maçında son durum...

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:00'da başlayacak ve BEIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

MAÇTA CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

TERİM'İN 65. DERBİ HEYECANI

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

GOLCÜLER DERBİYİ BEKLİYOR

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray'da golcülerin rekabeti yaşanacak.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes Belhanda, takımlarının golcüleri olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın santrforlarından Larin 11, Aboubakar ise 9 gol attı. Galatasaray'da ise Diagne 9 ve Belhanda 5 gol kaydetti.

Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta Larin-Aboubakar ikilisi 20 gollük katkı yaptı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Galatasaray'da ise Diagne ve Belhanda, 14 kez gol sevinci yaşadı.