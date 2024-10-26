Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanamıyor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor.
Son 7 maçı kazanamadı
Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmanın da peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 4 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 4 gole karşılık, filelerinde 13 gol gördü.
Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 7 müsabakanın sonuçları şöyle:
2017-2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2018-2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2019-2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
2020-2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
2021-2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2022-2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1