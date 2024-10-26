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Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanamıyor

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş
Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 11:34

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 7 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 4 müsabakanın ise tamamını kaybetti.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor.

Son 7 maçı kazanamadı

Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmanın da peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 4 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 4 gole karşılık, filelerinde 13 gol gördü.

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Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 7 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş

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