Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında kazanamıyor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor.



Son 7 maçı kazanamadı



Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmanın da peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 4 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 4 gole karşılık, filelerinde 13 gol gördü.

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Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 7 müsabakanın sonuçları şöyle:



2017-2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2018-2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2019-2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0



2020-2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1



2021-2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



2022-2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



2023-2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1