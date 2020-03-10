MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor
GeriFutbol Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı derbi hazırlıklarını sürdürüyor.


Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, hastalığı henüz geçmeyen Caner Erkin katılmazken, Dorukhan Toköz ise çalışmalarına sahada devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle