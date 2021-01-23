Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Lig'indeki son maçında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup eden Galatasaray, son resmi maçı olan FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Sassari mücadelesinde 92-81 mağlup oldu. Ligdeki 16 maçta 15,81 sayı ortalaması tutturan Daryl Macon sarı kırmızılıların en skorer oyuncusu.

17 maçta 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş Icrypex ise son lig maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 mağlup etti. Beşiktaş'ta 17 maçta 19,94 sayı ortalamasıyla oynayan Alperen Şengün çember altındaki en tehlikeli isim olarak göze çarpıyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK.

23 Ocak Cumartesi günü (bugün) Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.