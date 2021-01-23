Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Icrypex ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Akatlar'da Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların ligde 8 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti. Basketbol severler karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak? İşte detaylar
ING Basketbol Süper Lig'indeki son maçında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup eden Galatasaray, son resmi maçı olan FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Sassari mücadelesinde 92-81 mağlup oldu. Ligdeki 16 maçta 15,81 sayı ortalaması tutturan Daryl Macon sarı kırmızılıların en skorer oyuncusu.
17 maçta 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş Icrypex ise son lig maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 mağlup etti. Beşiktaş'ta 17 maçta 19,94 sayı ortalamasıyla oynayan Alperen Şengün çember altındaki en tehlikeli isim olarak göze çarpıyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK.
23 Ocak Cumartesi günü (bugün) Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.
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