Beşiktaş Gain sahasında kazandı!

Basketbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 22:45

Beşiktaş Gain, EuroCup'ın üçüncü haftasında sahasında Niners Chemnitz ekibini 93-88 yendi.

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde evinde Almanya’nın Niners Chemnitz takımını 93-88 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ikinci galibiyetini aldı. Niners Chemnitz ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GAIN - NİNERS CHEMNİTZ: 93-88

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Arturas Sukys, Hugues Thepenier, Dragan Porobic

Beşiktaş Gain: Zizic 17, Mathews 18, Anthony Brown 8, Vitto Brown 2, Berk Uğurlu 8, Morgan 12, Yiğit Arslan 19, Lemar 4, Kamagate 5, Canberk Kuş, Dotson

Niners Chemnitz: Minchev 15, Davis Jr 22, Sibande 4, Brewer 2, Sow 4, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran

1’inci Periyot: 27-19

Devre: 55-47

3’üncü Periyot: 68-68

