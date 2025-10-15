Beşiktaş Gain sahasında kazandı!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde evinde Almanya’nın Niners Chemnitz takımını 93-88 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ikinci galibiyetini aldı. Niners Chemnitz ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ GAIN - NİNERS CHEMNİTZ: 93-88
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Arturas Sukys, Hugues Thepenier, Dragan Porobic
Beşiktaş Gain: Zizic 17, Mathews 18, Anthony Brown 8, Vitto Brown 2, Berk Uğurlu 8, Morgan 12, Yiğit Arslan 19, Lemar 4, Kamagate 5, Canberk Kuş, Dotson
Niners Chemnitz: Minchev 15, Davis Jr 22, Sibande 4, Brewer 2, Sow 4, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran
1’inci Periyot: 27-19
Devre: 55-47
3’üncü Periyot: 68-68