Beşiktaş GAIN doludizgin: 13'te 13!

Basketbol Haberleri

#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş GAIN#Aliağa Petkimspor
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 75-72 mağlup etti ve ligde 13'te 13 yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi

Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa Petkimspor ise 8. yenilgisini yaşadı.

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22

Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7

1.⁠ ⁠Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3.⁠ ⁠Periyot: 56-54

