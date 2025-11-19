×
Beşiktaş GAIN 93-84 Türk Telekom (BKT Avrupa Kupası)

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 21:23

BKT EuroCup B Grubu 8. haftasında oynanan maçta Beşiktaş GAİN, deplasmanda Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Türk Telekom'u 93-84 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. galibiyetini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup oldu.

Mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikayı 5-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili oynayan Türk Telekom, 8-7 öne geçti. Çeyreğin bitimine 3 dakika 55 saniye kala siyah-beyazlılar farkı 8'e (10-18) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda Simonovic'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, farkı 4'e (25-29) kadar indirdi. Mathews, Dotson ve Lemar ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 50-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, 23. dakikada farkı 9'a (47-56) indirdi. Bu bölümden sonra savunmada ve hücumda daha iyi oynayan Beşiktaş, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 49-60. Kalan dakikalarda iki takım da dengeli oynarken siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 71-61 önde bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş GAİN, ilk 4 dakikayı 16 sayılık farkla (68-84) önde geçti. Kalan bölümde Türk Telekom'un farkı azaltma çabalarına rağmen Beşiktaş karşılaşmayı 93-84 kazandı.

1. Periyot: 20-29

Devre: 39-50

3. Periyot: 61-71

Diskalifiye: 27.20 Lemar (Beşiktaş GAİN)

Beş faulle çıkanlar: 35.33 Kamagate, 38.24 Morgan (Beşiktaş GAİN), 35.49 Devoe (Türk Telekom)

