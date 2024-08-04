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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hüseyin Yücel varsa bizde transfer bitmez

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#Beşiktaş#Transfer#Feyyaz Uçar
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hüseyin Yücel varsa bizde transfer bitmez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, farklı Galatasaray galibiyetine rağmen transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, “Yönetimde Hüseyin Yücel varsa transfer bitmez. Bizde vedalaşmamız gerek oyuncular da var. Bu yüzden transfer bitmeyecek gibi duruyor. Bu sezonu transferle geçireceğiz” dedi. Uçar, Süper Kupa zaferi için de şunları söyledi: “İyi bir oyun bekliyorduk. Ofansif anlamda iyi oyuncularla değişkenlik bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Immobile’nin golle başlaması çok iyi oldu. Rafa ve genç Mustafa’nın da gol atması önemliydi. Ama tabi havaya girmememiz lazım. Galatasaray karşısında böyle bir galibiyet almak önemliydi.”

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#Beşiktaş#Transfer#Feyyaz Uçar

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