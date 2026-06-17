Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'den Avrupa Ligi sözleri: 'Kimseden çekineceğimiz bir durum yok!'

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Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti. Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu’nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka’da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, eşleşmeyle ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Önder Özen'in sözleri şu şekilde oldu:

"ÇOK İYİ TANIDIĞIMIZ ARAL ŞİMŞİR'İ BİR KEZ DAHA GÖRECEĞİZ"

"Olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takımken, sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaptırdılar. Çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz.

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"UMARIM İYİ KARŞILIK VERİRİZ"

Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak için baskı yapan, pres gücü yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da da ciddi bir çıkış yakaladılar. Zorlu bir kura oldu. Kartlar yeniden dağıtılır, her şey sahada belli olur. Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz ama tanımak yetmiyor; iyi karşılık vermek gerekiyor. Umarım iyi karşılık veririz. Öyle ya da böyle, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir ekibin seri başı avantajını alma şansına sahibiz. Bunu başarabiliriz. Biz kazanırsak onların yerini alacağız.

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"BU DURUM HEM ŞANS HEM DE ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Bir sonraki kura biraz daha kolay olabilir. Play-off turunda ise çok sert ekiplerin bulunduğu, hatta kupanın favorilerinden biri olarak gördüğüm Braga'nın da yer aldığı bir eşleşme ihtimali var. İki zorlu, bir de görece daha az zorlu rakiple karşılaşma ihtimali bulunuyordu. İlk zorlu rakip geldi. Eğer onları eleyebilirsek, seri başı olmaları nedeniyle bu avantajı da devralacağız. Kim gelirse gelsin hikâye aynı olacaktı. Play-off'ta en güçlü ekipler karşımıza çıkacak. Bu durum hem şans hem de şanssızlık olarak değerlendirilebilir.

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Biz ne söylersek söyleyelim, belirleyici olan; kramponunu bağlayan futbolcular ve eşofmanını giyen teknik direktörler olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza da çok güveniyoruz. Kendisi bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki kez final görmüş bir teknik direktör.

"ŞUNUN FARKINDAYIZ; GEÇTİĞİMİZ SEZON EYLÜL AYINA BİR ŞEY BIRAKMADIK"

Hafta içi oynanan maçlara çok iyi hazırlandığını biliyoruz. İki kez İtalya Kupası finaline yükseldi, bunlardan birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yok. Şunun farkındayız; geçtiğimiz sezon Eylül ayına bir şey bırakmadık. Ağustos'un son akşamı ya da Eylül'ün ilk günlerinde Konferans Ligi'nden elendik ve elde avuçta bir şey kalmamıştı.

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"YA BU DÖNGÜ DEVAM EDECEK YA DA KIRILACAK"

Her şeyin bir başlangıç noktası var. Ya bu döngü devam edecek ya da kırılacak. Biz döngüyü kırmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da, teknik ekip de bunun farkında. Bu döngünün kırılması gerekiyor.

Avrupa'da yarışma hayalimiz ve hedefimiz var. Konferans Ligi'nde yer alırsak finale kadar gitmek isteriz. Beşiktaş ölçeğinde bir kulüp, yalnızca yerel ligindeki rekabetle yetinmemeli; Avrupa'da da maçlar kazanmalı, gidebildiği yere kadar gitmeli ve rekabet gücünü göstermeli.

Beşiktaş rekabetten beslenir. Rekabet edemediği zaman ise bu döngünün içine girer. Bu turları mutlaka geçmeliyiz. Oyuncuların tamamına, gelecek oyunculara, teknik ekibe ve Beşiktaş'ın adına güveniyorum. Ne olacağını bekleyip 23 Temmuz akşamı göreceğiz."