Beşiktaş, Fransa’da Lyon karşısında ilk puanlarını arıyor! Bronckhorst 11'ini belirledi

Haberin Devamı

Tıpkı F.Bahçe-United maçı gibi 22.00’de başlayacak bu karşılaşmayı Alman Harm Osmers yönetecek. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen ancak tam anlamıyla hazır olmayan Ersin Destanoğlu ise Lyon’a götürüldü. Ersin’in bugün Beşiktaş kalesini koruması bekleniyor.

Ersin’in de forma giyememesi durumunda Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş Lyon’la tarihinde 3. kez karşılaşırken geride kalan maçlarda iki ekibin birer galibiyeti bulunuyor.

LYON İLE BENZER ÖZELLİKLERDEYİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst bugünkü rakipleri Lyon ile benzer oyun bakış açıları olduğunu belirterek “Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz” dedi. Hollandalı “Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Immobıle’yi benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de iki takımın benzer özelliklere sahip olduğunu kaydederken Galatasaray’dan kiraladıkları Wilfried Zaha’nın bugün büyük olasılık oynayacağını dile getirdi.

Lyon'un muhtemel 11'i:

· Perri

· Niles

· Mata

· Caleta

· Tagliafico

· Matic

· Cherki

· Veretoout

· Tolisso

· Fofana

· Lacazette

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

· Ersin

· Svensson

· Uduokhai

· Emirhan

· Masuaku

· Ndour

· Gedson

· Muçi

· Silva

· Semih

· Immobile