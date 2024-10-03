Beşiktaş - Frankfurt maçı öncesi endişeli sözler: Cehennem gibi olacak, Timo Werner'i hatırlayın!

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Avrupa’daki temsilcilerimizden olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Ajax ile karşılaşacak. Süper Lig’de namağlup olarak yoluna devam eden siyah-beyazlılar, iyi gidişatını Avrupa’da da sürdürmek istiyor.

Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Alman meslektaşlarımız, maç öncesi iki takımın galibiyet şansı ve kupadaki yolculuğuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

ALMAN GAZETECİLERİN ‘BEŞİKTAŞ-E.FRANKFURT’ MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

JULIAN FRANZKE (KICKER):

“BEŞİKTAŞ’IN EKİTİKE VE MARMOUSH’U SAVUNMASI ZOR OLACAK”

E.Frankfurt, Bundesliga'da yeni sezona iyi başladı. Takım 2023/24 sezonunun ikinci yarısına göre daha iyi performans gösteriyor. Pazar günü Bayern Münih'e karşı önemli bir maç oynayacaklar. Özellikle iki forvet Hugo Ekitiké ve Omar Marmoush giderek daha iyi hale geliyor. Beşiktaş'ın onları savunması zor olacak. Ekitiké, son maçta bazı ufak sorunlar nedeniyle forma giyemedi. Perşembe günü oynamasını bekliyorum ancak ilk 11’de oynayıp oynamayacağından emin değilim. Eğer Ekitiké yedek kulübesinde olursa, uzun boylu forvet Igor Matanovic oynayacak. Bu yaz transfer edilen savunma oyuncusu Rasmus Kristensen, takımdaki yeni bir kilit oyuncu. Ramus, ikili mücadelelerde güçlü ve rakip oyuncuları zorluyor. Hugo Larsson ise orta sahada oynayan büyük bir yetenek. Mario Götze ve Mahmoud Dahoud, çok tecrübeli ve teknik olarak güçlü oyuncular. Kaledeki 1 numara Kevin Trapp'in sakatlık nedeniyle kadroda olmaması bir sorun olabilir. Maçta 21 yaşındaki Brezilyalı kaleci Kaua Santos oynayacak. Kaua, risk alarak oynayan bir oyuncu o yüzden Beşiktaş’ın ona agresif bir şekilde atak yapması bir şans olabilir.

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“GİO’NUN FUTBOL ANLAYIŞI BEŞİKTAŞ’A UYUYOR”

Beşiktaş, orta sahada ve hücum hattında teknik olarak güçlü, uluslararası deneyimi olan oyunculara sahip bir takım. Frankfurt, Giovanni van Bronckhorst'u Sevilla'daki 2022 Avrupa Ligi Finali'nden tanıyor. O dönemki maç berabere sonuçlanmış, penaltı atışlarında şanslı takım Frankfurt olmuştu. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı finale taşıdığı için büyük saygıyı hak ediyordu. Ayrıca o dönem yarı finalde Almanya'nın en iyi takımı RB Leipzig'e karşı büyük bir başarı elde ettiler. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta sezona çok başarılı bir başlangıç yaptı. Bu yüzden onun futbol anlayışının takıma uyduğunu tahmin ediyorum.

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“YOĞUN GÜRÜLTÜLÜ STADYUM ATMOSFERİ BEŞİKTAŞ İÇİN BİR AVANTAJ”

Stadyumdaki atmosfer beni çok heyecanlandırıyor. Almanya'da “İstanbul cehenneminden” büyük bir saygıyla bahsediyoruz. E.Frankfurt'un sezona iyi başlaması ve Beşiktaş'ın Amsterdam'da Ajax maçında yaşadığı problemler nedeniyle maçta şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Perşembe günü hangi takımın daha iyi olacağını söylemek çok zor. E.Frankfurt'un fiziksel olarak biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ın arkasında yoğun gürültülü bir stadyum atmosferi var ve bu bir avantaj.

CHRİSTOPHER MİCHEL (FUSSBALL.NEWS):

“E.FRANKFURT, İSTANBUL’DA BASKI ALTINDA BİR MAÇA ÇIKACAK”

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Eintracht Frankfurt, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. 2012'den bu yana ilk kez üst üste dört Bundesliga maçı kazandılar ve DFB Kupası'nda 2.Lig ekibi Braunschweig'i yenerek ikinci tura yükseldiler. Şu ana kadarki tek olumsuzluk Viktoria Plzen karşısında alınan 3-3'lük skor oldu. Şimdi Avrupa Ligi'nde İstanbul'da baskı altında bir maça çıkacaklar. Eintracht Frankfurt’un en iyi oyuncuları 6 golle gol krallığında zirvede yer alan Omar Marmoush ve futbol kamuoyunun oyununun zirvesinde olduğunu düşündüğü Hugo Ekitike. Diğer yandan Hugo Larsson da bu sezon attığı 2 golle güçlü bir form yakaladı. Savunmadaki iki yeni oyuncu olan Rasmus Kristensen ve Arthur Theate ise kilit oyuncular olacak. Tecrübesiz kaleci Kaua Santos'un maçtaki baskıyla başa çıkıp çıkamayacağını görmek ilginç olacak. Kevin Trapp, sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçırdı. Bu yüzden Beşiktaş maçıyla birlikte takıma geri dönüp dönemeyeceği hala belirsiz.

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“CEHENNEM GİBİ BİR ATMOSFER OLACAK. TİMO WERNER’İ UNUTMUYORUZ!”

Giovanni van Bronckhorst, sakin ve beyefendi bir insandı. Gio’yu Glasgow Rangers'a karşı oynadığımız Avrupa Ligi finalinden tanıyoruz. O dönem bizi rahatsız edici bir oyun ortaya koydular ve kompakt bir şekilde savunma yaptılar. Beşiktaş’ın kadrosunda bazı büyük isimler var. Ciro Immobile'i, Eintracht'ın yıllar önce istediği Rashica'yı ve Uduokhai'yi Bundesliga yıllarından çok iyi tanıyoruz. Ajax'taki 4-0’lık maçı çok önemsemiyorum. Beşiktaş'ın Ciro Immobile ve Joao Mario gibi kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan harika oyuncuları var. Deneyimli ve güçlü bir takıma karşı zorlu bir mücadele olacak. Türk taraftarlar cehennem gibi gürültülü bir atmosfer yaratıyor. Beşiktaş-Leipzig maçında sahayı terk etmek zorunda kalan milli takım oyuncusu Timo Werner'i unutmuyoruz. Eminim ki taraftarlar, perşembe günü de takımlarına koşulsuz bir biçimde ve tüm duygularıyla destek olacaklar. Bu maçta Eintracht'ı biraz favori olarak görüyorum; bana göre ayrıca şampiyonluğun favorilerinden biri. Takım bireysel olarak daha güçlü ve daha hızlı.