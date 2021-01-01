Beşiktaş, Fode Koita'dan vazgeçmiyor! 500 bin euroluk teklif
Devre arasında golcü transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dümeni yeniden Fode Koita'ya kırdı. Siyah-Beyazlılar, Gineli golcü için Kasımpaşa'ya 500 bin Euro teklif edecek.
Beşiktaş'ın Fode Koita aşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.
KARTAL'IN ELİ BU KEZ GÜÇLÜ
Yönetim, Koita'nın hem Beşiktaş'a gelmek istemesini hem de Kasımpaşa ile 6 aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak. Kartal, Koita için tüm kozlarını oynayacak. Koita için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden Beşiktaş, bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.
"GELECEĞİM" DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın gözdesi Koita, bu sezon Siyah-Beyazlılar'la oynadıkları maç sonrası Kartal'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)
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