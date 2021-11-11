Beşiktaş FK Shkupi hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş milli arada Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. İşte canlı yayın bilgileri
BEŞİKTAŞ FK SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş FK Shkupi hazırlık maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te oynanacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda http://youtube.com/Besiktas kanalından da mücadele takip edilebilecek.
FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün’e seyirci alınacak.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;
FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün’e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL’dir. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.