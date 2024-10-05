×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'a 4 sayı farkla kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#TOFAŞ#Beşiktaş
Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞa 4 sayı farkla kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 22:58

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ, evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Yiğitcan Saybir'den ekstra asist ve skor katkısı alan TOFAŞ'a, Beşiktaş Fibabanka Mathews ile karşılık verdi ve ilk 5 dakika eşitlikle geçildi: 15-15. İki takımın da hızlı hücumlarla sayı bulduğu ve savunmaların daha geri planda kaldığı çeyrekte karşılıklı sayılar devam ederken, ilk periyot 30-30 berabere sonuçlandı.

İkinci çeyreğe Bankston'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla etkili başlayan Bursa temsilcisi, 12. dakikada farkı 6'ya (36-30) çıkardı. Set hücumları ve savunmadaki sertliğiyle bu bölümde oyunun kontrolünü eline iyice alan TOFAŞ, soyunma odasına da 54-50 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte taraftarın da desteğini arkasına alan TOFAŞ, kenardan gelen Obrien'in sayı ve asistleriyle ritmi daha arıttırarak 25. dakikada farkı çift hanelere (68-56) yükseltti ve Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i molaya zorladı. Bu molanın ardından farklı bir enerjiyle parkeye çıkan siyah-beyazlılar, set hücumlarında Allman ve Morgan, pota altında ise genç oyuncusu Kerem Konan ile etkili olunca farkı eritti ve final periyoduna 73-73 eşitlikle gidildi.

Haberin Devamı

TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka'nın gösterdiği bu reaksiyon karşısında oyun disiplininden kopunca siyah-beyazlılarda Mathews ve Allman ikilisi skor üretmeyi devam etti, fark 9'ya kadar çıktı: 75-84. Son 2,5 dakikaya 95-88 önde giren konuk ekip karşısında Perez, Yiğitcan Saybir ve Obrien’in sayılarıyla 11-0 seri yakalayan TOFAŞ müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#TOFAŞ#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!